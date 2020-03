Sexta-feira, 27 de março de 2020, atualizada às 9h58

Postos de combustíveis começam a funcionar em horário especial



Da redação



A partir desta sexta-feira, 27 de março, os postos de combustíveis e os de revendas gás liquefeito de petróleo (GLP) vão funcionar no mínimo, de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h. Até então, o horário mínimo de funcionamento era das 6h às 20h. A medida foi publicada na última segunda-feira, 23 de março, no Diário Oficial da União (DOU) e foi tomada em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19).



Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), "as medidas buscam reduzir o risco de propagação do novo coronavírus e irão valer enquanto durar a situação de emergência em saúde de calamidade pública em virtude do vírus".

A resolução determina ainda que os representantes dos operadores de terminais e dutos de petróleo, dos transportadores de gás natural, distribuidores de GLP, de postos revendedores de combustíveis automotivos deverão informar à ANP "quaisquer alterações nas rotinas operacionais que possam comprometer total ou parcialmente o abastecimento nacional".



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.