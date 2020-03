Sábado, 28 de março de 2020, atualizada às 11h47

Dois postos de combustíveis são assaltados em Juiz de Fora

Da redação



A Polícia Militar registrou dois assaltos a postos de combustíveis na noite desta sexta-feira, 27 de março, em Juiz de Fora. Segundo o boletim de ocorrências, os bandidos, de 18 e 32 anos, estavam armados e assaltaram primeiro o posto do Bairro Bandeirantes, depois eles cometeram o mesmo crime no Vivendas da Serra e fugiram por um escadão, em direção ao Bairro Progresso.

No total, eles levaram R$ 690. O frentista do segundo estabelecimento entrou em contato com o 190 e as viaturas conseguiram prender os suspeitos, recuperaram o dinheiro e ainda localizaram a arma de fogo em uma residência.





