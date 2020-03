Segunda-feira, 30 de março de 2020, atualizada às 15h29

Celebrações da Semana Santa serão transmitidas pela internet



Da redação



O arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, divulgou, nesse domingo, 29 de março, as orientações que o Clero arquidiocesano e os fiéis deverão seguir nas celebrações da Semana Santa. No comunicado, é ressaltado que todas as determinações estão em sintonia com indicações das autoridades sanitárias do país, do Estado e do Município por conta da disseminação do novo coronavírus e, também, com as diretrizes do II Sínodo Arquidiocesano. Veja a íntegra do comunicado.



No texto, Dom Gil indica normas gerais e particulares a serem seguidas durante o Setenário das Dores - iniciado nesse 29 de março - e na Semana Santa, que começa no próximo dia 5 de abril, Domingo de Ramos. Ele indica o seguimento do Decreto da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos da Santa Sé, enviado a toda a Igreja em 19 de março e atualizado no dia 25.



No comunicado, o Arcebispo reitera que a Semana Santa acontecerá, porém com as limitações que o momento atual pede. Assim, Dom Gil pede que as celebrações sejam transmitidas através da internet e chama o povo a acompanhá-las com fé. “Todos os fiéis devem ficar em casa e não procurar as Igrejas, pois estas estarão fechadas enquanto durar a ordem pública de isolamento social, sendo as celebrações internas feitas com pouquíssimas pessoas escolhidas pelo Pároco, necessárias ao ato litúrgico”.



Ainda falando aos fiéis, o Arcebispo Metropolitano indica que as Missas acompanhadas pelos meios de comunicação não devem ser tratadas como qualquer conteúdo de entretenimento. “Na medida do possível, reúnam a família para participar juntos. Para estes momentos, pode-se preparar a casa com um pequeno altar e, sobretudo, desliguem-se todos os demais aparelhos de celulares, televisores e outros que possam perturbar a espiritualidade do ato sagrado. No momento eucarístico das Missas, façam a Comunhão Espiritual, enquanto não se pode recebê-la sacramentalmente.”



Em consonância com o que disse Papa Francisco na última semana sobre a confissão sacramental, Dom Gil afirma que, no período em que vigorar o isolamento social por conta da pandemia, “o fiel procure fazer seu ato de contrição sincero diante de Deus e busque o Sacramento da Reconciliação tão logo passe este tempo de provação”.



Orientações



Mesmo na impossibilidade de participar das Missas e atos litúrgicos durante a Semana Santa, o arcebispo de Juiz de Fora indica atitudes que os católicos podem lançar mão para demonstrar a importância dos dias que se seguirão. No Domingo de Ramos, por exemplo, Dom Gil pede que os fiéis coloquem nas portas, varandas ou janelas de seus lares um ou vários ramos, como sinal de comunhão de fé com toda a Igreja.



Na Segunda, Terça e Quarta-feira Santas, as famílias podem enfeitar suas residências com uma cruz ou crucifixo ornado com um pano roxo. Durante o Tríduo Pascal, que começa na Quinta-feira à noite, o tecido deve ser substituído pelo vermelho, que permanecerá até antes da Vigília Pascal, quando deverá dar lugar a um pano branco.



Na Sexta-feira da Paixão, Dom Gil pede que sejam feitas, às 15h, em todas as Igrejas matrizes, a Ação Litúrgica da Morte do Senhor. Na ocasião, deverá ser omitido o tradicional “beijo na Cruz” e incluída, nas orações, uma prece pelos que padecem a pandemia da Covid-19. Por fim, no Domingo de Páscoa, o Arcebispo pede que os sinos das igrejas sejam tocados de forma festiva às 6h, 12h e 18h, anunciando a alegria da Ressurreição do Senhor.

