Segunda-feira, 30 de março de 2020, atualizada às 8h20

Itinerário de linhas de ônibus sofre alteração em Juiz de Fora



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) vai alterar os itinerários das linhas 520 – Aeroporto,521 - Teixeiras, 537 – Jardim da Serra e 523 – Monte Verde, a partir da próxima quarta-feira, 1º de abril.

A Linha 520 fará o seguinte trajeto, no sentido bairro/Centro: Rua das Margaridas e avenidas Prefeito Mello Reis, Deusdedit Salgado e Doutor Paulo Japiassu Coelho. No sentido contrário, avenidas Deusdedit Salgado e Prefeito Mello Reis e Rua das Margaridas.

Na linha 521 - Teixeiras, a mudança será de segunda-feira a sábado, e por tempo indeterminado. Nos horários estabelecidos, no sentido Centro/bairro, a linha fará extensão até o segundo retorno, próximo ao Hospital da Unimed, e voltará ao itinerário. Que será o seguinte: avenidas Doutor Paulo Japiassu Coelho e Deusdedit Salgado, até este retorno, e ruas Marly Mendes Alves e Maria Eugênia de Rezende. No sentido contrário não haverá alterações.

Na Linha 537, o novo itinerário, no sentido Centro/bairro, será: avenidas Eugênio do Nascimento e Paulo Botti e Rua Álvaro José Rodrigues. Não haverá mudanças no sentido contrário.

A Linha 523 passará a atender o Sítio Privilégio, saindo da Igreja São José Operários, nos seguintes horários: a partir do Centro, 6h30 e 14h50, nos dias úteis; 7, 12 e 16 horas nos sábados; 6h50, 12 e 16 horas nos domingos e feriados.

Saindo do Sítio Privilégio: 8h20 e 16h55, nos dias úteis; 9, 14 e 18 horas nos sábados; 8h50, 14 e 18 horas nos domingos e feriados.

Mudança de horário aos domingos

A Settra realizou estudo técnico para verificar a situação das viagens do transporte coletivo urbano (TCU) também aos domingos, e verificou redução em duas semanas no número de passageiros na cidade. No dia 8, por exemplo, 115.548 passageiros utilizaram os veículos, e duas semanas depois, dia 22, foram 35.663, com redução, portanto, de 69,14%. Em função disso, a Settra, após alterar os horários de segunda a sábado, mudou também os de domingos e feriados. Confira.

