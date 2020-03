Juiz-foranos ignoram pedido de isolamento e retornam às ruas

30/03/2020

Apesar da recomendação de isolamento social, o Portal ACESSA.com flagrou as ruas do Centro de Juiz de Fora mais movimentadas na manhã desta segunda-feira, 30 de março, em comparação a última semana. Nas portas dos bancos, era um misto de situações: pessoas aglomeradas em filas, outras com máscara e algumas mantendo a distância recomendada de 1,5 metro entre cada pessoa.

No dia 18, o prefeito Antônio Almas publicou o Decreto 13.894 declarando situação de emergência em saúde pública, em decorrência da infecção humana pelo coronavírus (COVID-19). No dia 20, ele alterou a determinação com medidas mais restritivas proibindo o funcionamento de galerias, lojas, salões de beleza, barbearias, clínicas de estética, admitindo-se, no que couber, apenas os serviços de entrega em domicílio (delivery). Além desses, os shoppings centers e centros comerciais também devem permanecer fechados.

Os restaurantes e lanchonetes podem funcionar “se na organização de suas mesas for observada a distância mínima de dois metros entre elas, bem como medidas de higiene recomendadas pelos órgãos de saúde, dando preferência à entrega em domicílio (delivery).”

Ainda sobre o comércio, está liberado o funcionamento de farmácias e drogarias, mercados, supermercados, hipermercados, mercearias, lojas de conveniências e de produtos para animais, hospitais, clínicas de saúde e laboratórios, açougues, peixarias e padarias, clínicas veterinárias, lojas especializadas em produtos de saúde, higiene, materiais de limpeza; postos de gasolina e distribuidores/revendedores de gás de cozinha, lotéricas e bancos e funerárias.

Bancos

Os bancos funcionam em horários diferenciados. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências estão em regime contingenciado, ou seja, com limite de pessoas no interior e apenas com transações essenciais. O atendimento ao público será de 10h às 14h. Para atendimento exclusivo para idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiências, o atendimento será das 9h às 10h.



