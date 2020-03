Segunda-feira, 30 de março de 2020, atualizada às 10h27



Ônibus perde controle e bate em prédio da Receita Federal no Manoel Honório



Da redação



Um ônibus perdeu o controle da direção na manhã desta segunda-feira, 30 de março, e atingiu o gradil do prédio da Receita Federal no Bairro Manoel Honório.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista relatou que perdeu o freio ao descer a "Garganta do Dilermando", na Avenida Barão do Rio Branco e para evitar bater em outros veículos, ele jogou o ônibus na calçada. No coletivo estavam o motorista, o cobrado e uma passageira, de 41 anos, que passou mal após o acidente e foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). O carro foi removido e o trânsito liberado.



