Segunda-feira, 30 de março de 2020, atualizada às 8h50



PM registra mais dois roubos a postos de combustíveis em Juiz de Fora



Da redação



A Polícia Militar (PM) registrou mais dois roubos a postos de combustíveis no último domingo, 29 de março, em Juiz de Fora. O primeiro caso foi na Rua Américo Lobo, no Bairro Manoel Honório. Segundo o Boletim de Ocorrências, dois homens de 26 e 28 anos, chegaram ao estabelecimento e exigiram que o frentista, de 56 anos, entregasse todo o dinheiro do caixa, cerca de R$ 40. Após a ação eles fugiram, mas devido as câmeras de segurança foi possível identificar os autores durante as buscas e eles foram presos.

O outro caso foi na Avenida Garcia Rodrigues Paes, no Bairro Industrial, por volta das 21h. O bandido, armado, se aproximou dos frentistas, de 40 e 43 anos e levou R$ 400 do posto. O rastreamento foi realizado, mas sem sucesso.

Na última sexta-feira, a cidade teve dois assaltos a postos de combustíveis, no Bandeirantes e Vivendas da Serra.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.