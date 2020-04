Terça-feira, 31 de março de 2020, atualizada às 15h54

Feira da Agricultura Familiar passa a ser realizada na Rua São João

Da redação



A partir de quinta-feira, 2 de abril, a Feira Semanal da Agricultura Familiar será realizada na Rua Barão de São João Nepomuceno, Centro, das 8h às 12h. A mudança é ocasionada pela pandemia do coronavírus, que provocou o fechamento temporário do Parque Halfeld, onde a feira acontecia.



Na última quinta, 26, fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur) chegaram a interditar a a Feira da Agricultura Familiar que estava funcionando no Parque Halfeld de forma irregular, já que o decreto municipal estabelece que não pode ter eventos nos parques enquanto estiver em vigor.



Tradicional na cidade, a feira oferece produtos naturais e artesanais, como hortaliças, verduras, frutas, doces, quitandas, mel, licor, café, feijão, queijo e leite.



Durante este período, estão suspensas as barracas de lanches, como pastéis, caldo de cana e churrasquinhos. Os feirantes são orientados a utilizar luvas e máscaras de proteção, assim como higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel frequentemente.

A realização da feira é parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária (Sedeta), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e da Associação Regional de Produtores Rurais e Feirantes da Agroindústria Familiar de Alimentos (Agrofar).





