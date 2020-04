Quarta-feira, 1 de abril de 2020, atualizada às 10h41

Entregador tem celular roubado no Alto dos Passos

Da redação



Um homem, de 26 anos, teve o celular roubado na noite do último domingo, 29 de março, na Rua Doutor Luiz Antônio Vieira Pena, no Bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora. O crime foi registrado na tarde dessa terça-feira, 31. Conforme o boletim da Polícia Militar (PM), a vítima estava dentro do carro fazendo entregas e foi abordado pelo bandido armado, que levou sua bolsa contendo o aparelho e documentos pessoais. Após a ação o homem fugiu sentido ao Bairro Santa Cecília.



