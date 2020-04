Quinta-feira, 2 de abril de 2020, atualizada às 16h30

Demlurb reforça nas medidas de proteção para os servidores

Da redação



Para evitar a proliferação do coronavírus, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) reforçou medidas de higienização e desinfecção nos caminhões coletores de lixo. O trabalho é realizado sempre que os veículos voltam para a garagem. Os equipamentos de proteção individual (EPIs) também foram disponibilizados para todos os servidores. Cartazes informativos sobre a prevenção contra a COVID-19 também foram colocados para melhor informar os trabalhadores.



Segundo Demlurb, todos os caminhões coletores de lixo receberam reservatórios de água “barrica corote”, para os garis higienizarem as mãos durante os trabalhos.



Outra ação adotada esta semana pelo servidores do Demlurb foi a higienização dos pontos de ônibus com hipoclorito de sódio. A ação é indicada pela Anvisa no combate ao coronavírus.





