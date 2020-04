Quinta-feira, 2 de abril de 2020, atualizada às 12h40

Homem é esfaqueado dentro de ônibus no bairro Retiro



Da redação



Um homem, de 28 anos, foi esfaqueado dentro de um ônibus urbano na noite de quarta-feira, 1° de abril, no bairro Retiro. Testemunhas disseram aos policiais que a vítima entrou no ônibus na Linha 315, no ponto do bairro Vila Ideal, e permaneceu sentado no banco do fundo do coletivo.



Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), os suspeitos deram sinal de parada para o motorista, e, quando ele parou, três suspeitos entraram pela porta do meio e outros dois pela porta traseira e gritaram para vítima 'perdeu, perdeu'. Todos os envolvidos estavam armados com facas e começaram a esfaquear o passageiro.



As testemunhas ainda disseram para a PM que a vítima também estava com uma faca, que estava escondida na cintura, e conseguiu usá-la para defender-se das agressões.



Apavorados com toda situação, os passageiros começaram a gritar e os agressores fugiram do local.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu a vítima ao Hospital de Pronto Socorro, onde os médicos diagnosticaram dois cortes na perna esquerda, um corte na perna direita e uma perfuração no olho direito, causando uma lesão encefálica frontal. Ele foi encaminhado para cirurgia.



Os suspeitos não foram localizados até o fechamento da ocorrência.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.