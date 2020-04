Quinta-feira, 2 de abril de 2020, atualizada às 12h51

HPS procura família de homem sem documentação

Da redação



O Hospital Doutor Geraldo Mozart Teixeira (HPS) procura a família de um paciente que deu entrada na unidade nesta quarta-feira, 1° de abril. Estima-se que o homem tenha entre 35 a 50 anos de idade. É pardo, magro, com cabelos crespos e, no momento da admissão, estava com barba cerrada. Possui quatro tatuagens pelo corpo, sendo um tribal na panturrilha direita, o personagem Taz-Mania no abdome, uma teia de aranha no ombro direito e à letra "R" na mão esquerda. Não portava documentos que permitissem sua identificação.



O paciente está na Sala de Urgência e, no momento, seu quadro é grave (está entubado e sedado).



A administração do HPS solicita que quem souber de alguma informação que possa contribuir, entre em contato com o Serviço Social do hospital através do telefone 3690-7155, que funciona diariamente, das 7h às 19h.





