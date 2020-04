Sábado, 4 de abril de 2020, atualizada às 12h23

Câmara retoma reuniões ordinárias na próxima segunda

Da redação



Na tarde desta sexta-feira, 03 de março, os vereadores de Juiz de Fora decidiram retomar o calendário das reuniões ordinárias na próxima segunda-feira, 06, à partir das 17h30, com transmissão ao vivo pela JFTV Câmara canal 35. Estão previstas as quatro reuniões que ficaram pendentes do terceiro período legislativo, do mês de março, as quais irão acontecer de segunda a quinta-feira e, caso haja necessidade, serão solicitadas reuniões extraordinárias.

As atividades legislativas estavam suspensas desde o dia 23 de março, em virtude das medidas de prevenção à contaminação pelo novo Coronavírus, atendendo à recomendação do Ministério da Saúde, da OMS e do decreto municipal que solicita isolamento social. As reuniões serão restritas aos vereadores, com todos os cuidados necessários para mitigar os riscos de contaminação, e fechadas para o público em geral, com a colaboração de setores específicos da Casa Legislativa. Outros departamentos da Câmara continuarão em trabalho remoto e a cada semana serão avaliadas as possibilidades de retorno total das atividades.







