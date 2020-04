Pai e filho são presos por tráfico de drogas no Bairro Santo Antônio



Da redação

4/04/2020

A Polícia Militar (PM) prendeu um pai, de 37 anos e o filho, de 17 , na manhã desta sexta-feira, 3 de abril, no Bairro Santo Antônio, em Juiz de Fora. De acordo com o boletim de ocorrências, eles estavam envolvidos com o tráfico do drogas na região. Com eles foram apreendido 97 pedras de crack, além de uma pedra bruta da mesma substância, duas balanças de precisão, uma munição de 6,35 deflagrada, dois rádios de comunicação, R$ 412 e material para embalagem do entorpecente.

A PM não divulgou o nome da rua onde a ação aconteceu.



