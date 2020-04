Dupla é presa com drogas e mais de R$ 8 mil na Barreira do Triunfo

Envie a sua foto pelo link SUA NOTÍCIA, clique aqui

6/04/2020

Dois homens, de 25 e 29 anos, foram presos nesse domingo, 5 de abril, no Bairro Barreira do Triunfo. Segundo informações de Boletim de Ocorrências, a Polícia Militar (PM) recebeu informação de que os autores estavam vindo em um carro de Barbacena para Juiz de Fora.

Com base nessas informações, a PM montou o cerco, prendeu os bandidos e aprendeu R$ 8,150, seis munições cal. 38, um revólver cal. 38 com numeração suprimida (carregado com cinco munições). Após a apreensão, a PM ainda foi na casa de um dos autores, conhecido como Kikito, onde foram encontrados 20 pacotes de ácido bórico (utilizado para refino de cocaína) - totalizando dez quilos - 70 munições cal. 12 e R$ 300. Segundo a PM, o autor tem envolvimento com homicídio e tráfico de drogas em Barbacena e na cidade. Eles foram encaminhados para a Delegacia e o carro apreendido junto com os materiais.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.