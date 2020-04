Fogo destrói posto de combustível no Bairro Salvaterra



6/04/2020

Um posto de combustível pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 6 de abril, no Bairro Salvaterra. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta às 08h10, "os militares foram acionados para o que a princípio era um incêndio em veículo". Chegando ao local, as chamas já haviam consumido praticamente todo o veículo e atingido uma bomba de combustível. Rapidamente as guarnições de Bombeiros efetuaram o controle e extinção das chamas, eliminando o risco de propagação ou explosão. "Após controle, efetuou-se a retirada do veículo, que ainda emanava gases, da proximidade da bomba. O veículo parou no posto para efetuar o abastecimento, quando estacionou a frentista viu que o motor estava se incendiando. A condutora do carro e os funcionários do posto de combustível não se feriram".

Além da PMMG, a empresa responsável pela instalação do tanque, seguradora e o representante da FEAM foram acionados.

Atualizada às 11h30

