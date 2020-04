Segunda-feira, 6 de abril de 2020, atualizada às 14h09

Homem é preso com mais de 4 quilos de cocaína e crack no bairro Vila Ideal



Da redação



A Polícia Militar (PM) apreendeu aproximadamente 4,5 quilos de drogas e R$ 3.650 durante operação na noite de domingo, 5 de abril, no bairro Vila Ideal. A batida policial realizada na Avenida Francisco Valadares, conhecida como zona quente de criminalidade, resultou na prisão de um homem, de 28 anos.



Conforme informações do boletim de ocorrência, a polícia recebeu informações anônimas que teria um veículo no posto de combustíveis do bairro com três ocupantes em atitudes suspeita. A viatura deslocou até o local e abordou um os envolvidos, que tentou jogar fora uma porção de cocaína que estava em sua mão ao descer do carro.



A polícia foi até a casa do homem detido, onde encontraram duas barras e três porções de cocaína, uma barra de crack, duas pedras de crack, duas balanças de precisão, um celular e dinheiro.



O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil junto com material apreendido.

