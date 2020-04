Segunda-feira, 6 de abril de 2020, atualizada às 10h14

Segunda, Terça e Quarta-feira Santas são marcadas por Missas e reflexões



Da redação



Com transmissões feitas pela internet, as paróquias de Juiz de Fora e do interior programaram missas e outros exercícios espirituais para a Segunda, Terça e Quarta-feira Santas. Entre eles, estão reflexões sobre as Dores de Nossa Senhora, Vias-Sacras, meditações sobre o Encontro de Jesus e Nossa Senhora e celebrações penitenciais. Confira, abaixo, a programação:

Juiz de Fora

Catedral Metropolitana – Centro

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

12h e 19h – Santa Missa



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

12h e 19h – Santa Missa



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

12h e 19h – Santa Missa

*Transmissões:

Facebook: A Voz Católica

YouTube: A Voz Católica

Rádio Catedral 102,3 FM

Paróquia Bom Pastor – Bom Pastor

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

19h – Santa Missa e meditação da prisão de Jesus



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

19h – Santa Missa com oração pelos enfermos, pedindo saúde física e espiritual



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

19h – Santa Missa e meditação do encontro de Jesus e Maria



*Transmissões:

Facebook: Paróquia Bom Pastor

Instagram: @pbompastorjf

Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

19h – Santa Missa



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

19h – Santa Missa



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

19h – Santa Missa



*Transmissões:

Facebook: Paróquia Cristo Rei – Juiz de Fora

Instagram: @cristo_rei_paroquia



Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

19h – Missa e reflexão do Depósito



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

19h – Missa e reflexão do Encontro



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

19h – Celebração Penitencial



*Transmissão:

Facebook: Paróquia Nossa Senhora Aparecida



Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

19h – Santa Missa



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

19h – Santa Missa



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

19h – Santa Missa



*Transmissões:

Facebook: Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora

Instagram: @p_nossasenhoraauxiliadora



Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

18h – Celebração Penitencial



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

18h – Via-Sacra e Missa



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

18h – Missa e mediação do Encontro



*Transmissão:

Facebook: Paróquia Nossa Senhora da Cabeça



Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha e Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

19h – Santa Missa e reflexão das Dores de Maria



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

19h – Santa Missa e reflexão do Encontro de Jesus e Maria



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

19h – Adoração ao Santíssimo e Santa Missa



*Transmissão:

Facebook: Paroquia São Sebastião Barreira do Triunfo – JF



Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

18h – Santa Missa



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

18h – Santa Missa



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

18h – Santa Missa



*Transmissão:

Facebook: Expedito Lopes



Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

19h – Adoração, louvor e Unção dos Enfermos



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

19h – Sermão do Encontro



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

19h – Via-Sacra



*Transmissão:

Facebook: Paróquia Nossa Senhora do Líbano JF



Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

19h – Santa Missa e meditação sobre a Via-Sacra



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

19h – Santa Missa e meditação das Dores de Nossa Senhora



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

19h – Santa Missa e meditação do encontro de Jesus e Maria



*Transmissões:

Facebook: Pascom Perpétuo Socorro

Instagram: @ perpetuosocorrofloresta



Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

19h – Missa Penitencial



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

19h – Ofício das Trevas



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

19h – Missa do Encontro de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores



*Transmissões:

Facebook: Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Instagram: @matriz_nspsocorro

YouTube: Matriz NSPS – PASCOM



Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

19h – Santa Missa



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

19h – Santa Missa e meditação do Encontro de Jesus e Maria



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

19h – Santa Missa e meditação das Dores de Maria



*Transmissões:

Facebook: N Rosário Granbery (Paróquia N. S. Do Rosário)

YouTube: Igreja Nossa Senhora do Rosário – Juiz de Fora



Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

19h30 – Santa Missa pelas almas



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

19h30 – Reflexão do encontro de Jesus e Maria



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

19h30 – Via-Sacra



*Transmissão:

Facebook: Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus



Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

19h – Santa Missa



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

19h – Santa Missa



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

19h – Santa Missa



*Transmissão:

Facebook: Paróquia Sagrado Coração de Jesus



Paróquia Santa Cruz – Bandeirantes

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

19h30 – Santa Missa e meditação da Prisão de Jesus



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

19h30 – Santa Missa e meditação do Encontro de Jesus e Maria



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

19h30 – Santa Missa e meditação das Dores de Maria



*Transmissões:

Facebook: Paróquia Santa Cruz

Instagram: @paróquia_santa_cruz



Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

17h – Celebração



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

17h – Celebração



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

17h – Celebração

18h – Sermão do Encontro

*Transmissão:

Facebook: Paróquia Santa Luzia Juiz de Fora – MG



Paróquia São Geraldo – Teixeiras

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

19h – Missa do Senhor dos Passos



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

19h – Missa de Nossa Senhora das Dores



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

19h – Missa do Encontro

*Transmissões:

Facebook: Paróquia São Geraldo – Teixeiras

Instagram: @paroquiasaogeraldojf



Paróquia São João Paulo II – Nova Era

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

18h – Santa Missa, seguida de Sermão do Pretório e veneração da imagem do Senhor dos Passos



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

18h – Santa Missa, seguida de Sermão do Encontro e veneração das imagens do Senhor dos Passos e de Senhora das Dores



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

18h – Santa Missa

19h30 – Ofício de Trevas



*Transmissão:

Facebook: Paróquia São João Paulo II



Paróquia São José – Costa Carvalho

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

19 – Missa da Luz rezando pelos entes queridos



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

19h – Missa seguida da Procissão do Encontro



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

19h – Missa seguida de Via-Sacra



*Transmissões:

Facebook: Padre Pierre Maurício

Instagram: @padre.pierre

YouTube: Missa do Impossível PADRE PIERRE – JUIZ DE FORA



Paróquia São Pedro – São Pedro

Dia 6 de abril – Segunda-feira Santa

15h – Oração do Terço da Misericórdia

19h30 – Meditação das Dores de Nossa Senhora



Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

15h – Oração do Terço da Misericórdia

19h30 – Celebração Penitencial



Dia 8 de abril – Quarta-feira Santa

15h – Oração do Terço da Misericórdia

19h30 – Sermão do Encontro



*Transmissões:

Facebook: Simão Pedro

Instagram: @pascom_saopedro

YouTube: Paróquia de São Pedro Juiz de Fora



Paróquia São Pio X – Ipiranga

Dia 7 de abril – Terça-feira Santa

19h – Celebração do Encontro



*Transmissões:

Facebook: Paróquia São Pio X

Instagram: @pascom_sao_pio_x

