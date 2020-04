Segunda-feira, 6 de abril de 2020, atualizada às 9h14

Trio derruba idoso no chão e rouba R$ 300 no Centro de Juiz de Fora

Da redação



Um homem, de 62 anos, foi jogado no chão na noite desse domingo, 5 de abril, na Rua São Sebastião, no Centro de Juiz de Fora. Conforme o Boletim de Ocorrências, ele andava na rua, quando foi abordado por uma mulher. Logo em seguida, três homens, de 30,32 e 35 anos, se aproximaram, derrubaram a vítima no chão e levaram R$ 300. Os bandidos ainda pisaram no pescoço do idoso. Durante o rastreamento da Polícia Militar, os bandidos foram encontrados, presos e o dinheiro recuperado.

