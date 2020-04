Terça-feira, 7 de abril de 2020, atualizada às XXhXX

Adolescentes assaltam barbearia e roubam R$ 260 de idoso no Costa Carvalho

Da redação





Três adolescentes, de 15 anos, assaltaram uma barbearia na Avenida Sete de Setembro, no Bairro Costa Carvalho, na tarde desta segunda-feira, 6 de abril. Segundo o Boletim de Ocorrências, eles chegaram no local, ameaçaram o proprietário - um idoso de 72 anos - levaram R$ 260, um aparelho celular e fugiram em um táxi em direção ao São Benedito. Com as características dos suspeitos, a Polícia Militar (PM) conseguiu localiza-los e aprendeu um simulacro de pistola de plástico, o celular e parte do dinheiro. Os autores foram apreendidos.

