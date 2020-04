Terça-feira, 7 de abril de 2020, atualizada às 13h04

Assaltantes rendem caseiro e roubam casa no bairro Distrito Industrial



Da redação



Um casa foi roubada na madrugada desta terça-feira, 7 de abril, no bairro Distrito Industrial. O caseiro do imóvel, de 37 anos, foi rendido e permaneceu amarrado durante toda a ação criminosa. Os policiais militares deslocaram até a Rua Vera Lúcia Barros de Paula para registrar a ocorrência.



O funcionário disse à PM que, por volta da 00h, ouviu os cachorros latindo, e, ao sair para verificar, foi abordado por um dos assaltantes que usava touca ninja e estava armado com arma de fogo. Ele mandou que o caseiro colocasse as mãos para trás e amarrou seus braços com um pedaço de fio e uma corda, em seguida, cobriu sua cabeça com um capuz e disse que não ia matá-lo.



Segundo relato da vítima, os criminosos saíram da residência às 2h e que percebeu pela greta da janela entre três a quatro suspeitos, entre eles uma mulher.



O grupo fugiu em um veículo Gol. Eles roubaram uma máquina roçadeira, uma sela, um aspirador de pó, uma máquina de lavar carro e uma caixa com diversas ferramentas.



Ninguém foi localizado até o momento.

