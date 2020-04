Terça-feira, 7 de abril de 2020, atualizada às 11h30

Bandido se passa por cliente e leva R$ 200 do caixa de um hotel no Centro de JF



Da redação



Um hotel na avenida Getúlio Vargas, em Juiz de Fora, foi assaltado na noite dessa segunda-feira, 6 de abril.

Segundo a Polícia Militar (PM), a funcionária do estabelecimento relatou que o suspeito disse que ia se hospedar por três dias. Após mostrar os quartos para o homem, ele adentrou no balcão, onde a vítima estava sentada e roubou R$ 200 do caixa, fugindo em direção à Praça Antônio Carlos. O autor não foi encontrado durante o rastreamento.



