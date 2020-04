Demlurb higieniza e desinfeta áreas do Centro de Juiz de Fora



7/04/2020

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) segue nos trabalhos de higienização em diversas áreas da cidade, no combate ao avanço do covid-19, o coronavírus. Na sexta-feira, 3 de abril, os calçadões das ruas Halfeld, São João e Mister Moore, as praças da Estação e Antônio Carlos e parte da Avenida Getúlio Vargas receberam limpeza especial, com hipoclorito de sódio, produto apropriado para desinfecção, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Na ação foi utilizado caminhão pipa, cedido pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama). Os profissionais envolvidos na atividade, que terá continuidade nos próximos dias, utilizaram materiais de segurança, como máscaras e roupas especificas e protetoras.

