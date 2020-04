Terça-feira, 7 de abril de 2020, atualizada às 15h28

PRF recupera caminhão roubado em 2018 durante abordagem na BR-040



Da redação



Um caminhão roubado, que transportava gado, foi recuperado na noite de segunda-feira, 6 de abril, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista, de 36 anos, foi abordado na Unidade Operacional da PRF, localizada no km 766, da BR 040. O veículo apresentava placa de Juiz de Fora, mas conforme os registros, ele foi roubado em 2018 na cidade do Rio de Janeiro.



De acordo com à polícia rodoviária, foram solicitados durante a abordagem os documentos de porte obrigatório para o condutor, que não apresentavam indícios de adulteração. Mas, após vistoria nos elementos de identificação veicular, os policiais constataram indícios de adulteração em elementos identificadores obrigatórios, como a numeração do chassis.



A PRF verificou que tratava-se de um outro caminhão Ford/Cargo 2423, com declaração de roubo registrada em 27 de julho de 2018, no Rio de Janeiro.



Ao ser indagado a respeito da procedência do veículo, o condutor relatou que comprou o caminhão de um funcionários de um frigorífico de Juiz de Fora. Ele disse ainda que pagou o equivalente a R$ 120 mil, parte em dinheiro e outros bens, como veículos e gado, e que o caminhão estava no nome de um primo do vendedor e estava licenciado em Boa Vista (RR) na época da aquisição, e emplacou o veículo em Juiz de Fora por meio de um despachante.



Como o caminhão estava carregado de bovinos, precisou ficar retido na área do posto até transbordo dos animais.



O veículo e a ocorrência foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora.

