Segunda-feira, 13 de abril de 2020, atualizada às 13h11

Adolescente é assaltado ao descer do ônibus no bairro Santa Efigênia



Da redação



Um adolescente, de 18 anos, foi assaltado na noite deste domingo, 12 de abril, no bairro Santa Efigênia. A vítima descia do ônibus, na Rua Geraldo José Silva, quando foi abordada por dois assaltantes armados com revólver.



Conforme informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), os ladrões saíram de um matagal e anunciaram o roubo, mandando que o adolescente virasse de costas. O rapaz entregou à dupla, uma pochete que guardava seu celular, documentos pessoais, cartão de crédito e R$ 45.



Os suspeitos fugiram do local a pé, sentido lugar do bairro conhecido como 'inferninho'.



Eles não foram localizados até o fechamento da ocorrência.





