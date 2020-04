Segunda-feira, 13 de abril de 2020, atualizada às 17h56

Bairros centrais podem ter abastecimento comprometido nesta terça-feira



Da redação



Nesta terça-feira, 14 de abril, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) interligará rede de água da Rua Redentor ao sistema da Avenida Olegário Maciel, no Bairro Paineiras. Para isso, será necessário interromper o fornecimento de água de 7h30 às 11h, o que pode comprometer o abastecimento no Paineiras, Vale do Ipê, Santa Helena, Jardim Glória e parte da Rua Padre Café (no trecho entre as avenidas Olegário Maciel e Itamar Franco).



A previsão é de que o abastecimento seja regularizado ao longo desta mesma terça-feira.





