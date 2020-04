Segunda-feira, 13 de abril de 2020, atualizada às 10h20

Governo de Minas vai pagar servidores nesta quarta-feira



Da redação



O governador Romeu Zema anunciou, na última quinta-feira, 9 de abril, o pagamento da primeira parcela de abril dos salários dos servidores públicos. Os depósitos serão feitos nesta quarta-feira, 15.

Aqueles que ganham até R$ 2 mil receberão o valor integral e funcionários que têm provento maior receberão a primeira parcela no valor de R$ 2 mil. "Apesar de tudo, nós temos conseguido, até este momento, levar adiante os pagamentos. Estamos atrasando alguns dias, mas vamos viabilizar o pagamento da primeira parcela para a próxima quarta-feira. Eu estou otimista com a operação do nióbio, que deveremos ter retorno dos bancos na próxima semana, e queremos anunciar o quanto antes o pagamento da segunda parcela", afirmou Zema.

