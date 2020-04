Segunda-feira, 13 de abril de 2020, atualizada às 13h28

Homem é preso depois de assaltar posto de combustíveis no Quinta das Avenidas



Da redação



A Polícia Militar prendeu um homem, de 27 anos, suspeito de roubar um posto de combustíveis na tarde de domingo, 12 de abril, no bairro Quinta das Avenidas.



O frentista, 26, contou aos policiais que os dois suspeitos chegaram com um galão de plástico no posto e um deles pediu que abastecesse o recipiente com R$ 5 de gasolina. O funcionário encheu o recipiente e entregou para o homem, 25, que insinuou estar armado, anunciando o assalto. Ele levantou parte da camisa acima da cintura para mostrar a suposta arma e disse para a vítima passar o dinheiro e tudo que tinha, momento em que entregou R$ 200 do caixa.



A dupla fugiu a pé pela Rua Paracatu, acessando um escadão que liga ao bairro Progresso. A polícia fez rastreamento pela região e conseguiu localizar um dos suspeitos. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.





