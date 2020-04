Terça-feira, 14 de abril de 2020, atualizada às 12h40

Obras no anel viário do campus chegam à fase final



Da redação



As obras de recuperação do pavimento asfáltico do anel viário do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) estão em fase final de conclusão. O recapeamento terminou no final de março, quando foi totalmente liberado o tráfego de veículos. Depois foi feita a pintura da sinalização horizontal. Para que a intervenção seja concluída, resta apenas a colocação dos tachões (olhos de gato) no asfalto.

Os trabalhos tiveram início em 17 de fevereiro, com previsão de término entre 45 e 90 dias. Foi inserida em cima da pavimentação já existente uma capa de asfalto de espessura que varia entre 5 cm e 6 cm. O objetivo foi recuperar o asfalto trincado e proteger a base, construída há mais de 50 anos, onde já havia estabilidade, drenagem rápida no período de chuvas e pouca incidência de ondulações.

Com a diminuição do trânsito na Universidade, devido ao isolamento provocado pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), e à pouca chuva que caiu no período, os trabalhos puderam ser acelerados. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o final de abril, após a colocação dos tachões.

As atividades, executadas com recursos próprios da UFJF, são realizadas pela Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização (Empav) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Além disso, o trabalho vem tendo acompanhamento acadêmico, pela Faculdade de Engenharia, de um trecho experimental onde foi implantada uma manta geogrelha, para observação do aumento da vida útil do asfalto.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.