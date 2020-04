Quarta-feira, 15 de abril de 2020, atualizada às 13h01

Homem é assaltado na Rua Fernando Lobo



Da redação



Um homem, de 31 anos, foi assaltado no final da tarde de terça-feira, 14 de abril, na Rua Fernando Lobo, região Central de Juiz de Fora.



A vítima contou aos policiais que deslocava pela via, quando foi abordado por dois assaltantes na parte alta da rua. Um deles simulou que estava armado com revólver, parou do seu lado e determinou que ele entregasse o celular. Temendo pela sua vida, o pedestre entregou o aparelho e a dupla fugiu a pé, sentido Avenida Rio Branco.



Os ladrões não foram localizados pela polícia.





