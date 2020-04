Quarta-feira, 15 de abril de 2020, atualizada às 11h

Idoso é encontrado morto com mais de 20 perfurações na Zona Rural



Da redação



Um homem, de 70 anos, foi encontrado morto na noite dessa terça-feira, 14 de abril, na Estrada de Torreões, na Prainha de Morte Verde, em Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima estava caída no chão toda ensanguentada. A perícia compareceu no local e constatou 27 lesões perfurocortantes. Além disso, foram roubados uma TV de 60 polegadas, um aparelho celular, um chaveiro com chaves da casa e do carro. Nenhum suspeito foi apontado.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.