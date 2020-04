Quarta-feira, 15 de abril de 2020, atualizada às 16h34

Previsão para final de semana é de tempo estável e sem chuvas em Juiz de Fora



Da redação



O boletim meteorológico do Instituto Nacional (Inmet) aponta que para esta quinta-feira, 16 de abril, as condições ainda são favoráveis ao tempo instável em praticamente todas as regiões do estado de Minas Gerais, com chuvas em áreas isoladas, por causa da atuação de áreas de instabilidade atmosféricas associadas à atuação de uma frente fria sobre parte da região Sudeste do Brasil.



Já a partir de sexta, 17, a circulação marítima deixará o céu nublado a parcialmente nublado em Juiz de Fora, conforme o meteorologista Claudemir de Azevedo, do 5° Distrito do Inmet. "A previsão perdura por todo o final de semana, com nevoeiros ao amanhecer".



A temperatura mínima prevista de 14°C e a máxima de 26°C.





