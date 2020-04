Quinta-feira, 16 de abril de 2020, atualizada às 13h36

Entregador de pizza é assaltado ao atender falso pedido no bairro São Geraldo



Da redação



Um entregador de pizza, de 40 anos, foi assaltado ao atender falso pedido na noite de quarta-feira 15 de abril, no bairro São Geraldo. O roubo ocorreu, por volta das 21h37, na Rua Ernesto Batista Pereira.



A vítima relatou aos policiais que chegou no endereço da entrega, onde foi abordado por um homem com capuz, máscara cirúrgica e armado com um facão. O ladrão roubou um celular, duas pizzas, R$ 22,40, uma máquina para recebimento de cartões, duas capas térmicas e uma mochila quadrada para transportar os pedidos.



O criminoso não foi localizado.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.