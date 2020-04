Segunda-feira, 20 de abril de 2020, atualizada às 9h

Bandido armado leva R$ 450 de pizzaria na Avenida Presidente Itamar Franco



Da redação



Uma pizzaria foi assaltada na noite do último sábado, 18 de abril, na Avenida Presidente Itamar Franco, na altura do Bairro São Mateus, em Juiz de Fora. Segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), o proprietário do estabelecimento ante de ir embora fechou o caixa e deixou R$ 450, porém, seu gerente informou que um homem, armado e com capacete, entrou no estabelecimento, rendeu os cinco funcionários e levou todo o dinheiro.

