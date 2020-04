Segunda-feira, 20 de abril de 2020, atualizada às 14h10

Previsão é de céu parcialmente nublado com temperaturas mais baixas em JF



Da redação



Os próximos dias vão continuar mais frios, em Juiz de Fora. A feriado de Tiradentes nesta terça-feira, 21 de abril, permanece com céu nublado a parcialmente nublado com sol entre nuvens, segundo Cléber de Souza, do 5° Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

"Os ventos oceânicos mantêm as temperaturas mais baixas, mas não há previsão de chuvas, já que uma massa de ar seco ganha força sobre a Zona da Mata mineira e não está previsto chegada de nova frente", explica o meteorologista.



As temperaturas devem marcar mínima de 14°C e máxima de 25°C.

