Quarta-feira, 22 de abril de 2020, atualizada às 14h43

SEF suspende envio de guias de pagamento ao endereço do contribuinte

Da redação



A Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) informa que, a partir deste mês de abril, está suspenso o envio físico do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) ao endereço de correspondência do contribuinte que tem débito tributário parcelado. A ação reforça a necessidade de adotar medidas para prevenir a contaminação pela Covid-19, e com objetivo de proporcionar mais segurança ao processo e economia ao cidadão mineiro.



A emissão da guia pode ser feita neste link. Basta que a pessoa se identifique informando CPF, CNPJ ou inscrição estadual, além do número do parcelamento (formato 2.xxxxxxxxx.xx ou 13.xxxxxxxxx.xx). Com a informatização do processo, a taxa de preparação e emissão de DAE, no valor de R$ 11,13, deixa de ser cobrada.



Dúvidas sobre a emissão do documento podem ser respondidas pelo canal Fale Conosco da SEF. O contribuinte também pode entrar em contato com as unidades fazendárias por telefone ou e-mail.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.