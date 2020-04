Quinta-feira, 23 de abril de 2020, atualizada às 8h55



Homem é morto com cinco tiros no rosto no São Pedro



Da redação



Um homem, de 34 anos, foi morto com cinco tiros no rosto na noite dessa quarta-feira, 22 de abril, na Rua Virgulino João da Silva, no Bairro São Pedro, em Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a viatura compareceu no local e o homem já havia sido encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde foi constatado o óbito. Conforme o irmão da vítima e outras testemunhas que presenciaram o crime, o autor, de 18 anos, chegou em uma bicicleta e efetuou os disparos, deixando a bicicleta no local. O rastreamento foi realizado, mas até o fechamento desta nota o suspeito não foi localizado.

