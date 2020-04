Sexta-feira, 24 de abril de 2020, atualizada às 8h50



Credenciais para estacionamento de pessoas com deficiência e idosos estão prorrogadas



Da redação



As credenciais de estacionamento exclusivo para veículos que transportam pessoas com deficiência (PCD) e idosos estão com sua validade prorrogada por tempo indeterminado, segundo a Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra). "Elas podem continuar sendo utilizadas mesmo após o vencimento e enquanto perdurar o Decreto Municipal nº 13.893/2020, que dispõe sobre as medidas preventivas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (covid-19), que mantém o isolamento social", informou a nota.

Novas solicitações poderão ser feitas das 8h às 13h, no prédio da Settra, na Rua Maria Perpétua, 72, Bairro Ladeira.



