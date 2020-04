Sexta-feira, 24 de abril de 2020, atualizada às 11h



Paróquia de Juiz de Fora inicia novena em honra de São José Operário

A paróquia do Bairro Costa Carvalho, em Juiz de Fora, já deu início à novena em homenagem a São José Operário, celebrado no dia 1º de maio. A oração em honra ao patrono dos trabalhadores segue até o dia 30 de abril, com transmissão ao vivo às 20h pelas redes sociais do Padre Pierre Maurício de Almeida Cantarino. Antes da novena há ainda a Santa Missa, às 19h.

Em 2020, a paróquia montou kits com serragem, mini carteira de trabalho e mini cesta básica para serem entregues aos fiéis. Os saquinhos, que serão abençoados durante a novena, estão sendo distribuídos no estilo “drive thru”, entre 13h e 18h, aos ocupantes dos veículos que passam pela Matriz São José. Esta opção procura evitar aglomerações, devido à pandemia do novo coronavírus.

Segundo o Administrador Paroquial, a serragem significa que São José, que era carpinteiro, advoga em prol das causas de seus devotos. “São José trabalhava para viver e para sustentar a sua família. Quando nós pensamos nessa serragem, quer dizer que ele está trabalhando nos nossos pedidos; está intercedendo a seu Filho, Jesus, por nós.”

No dia 1º de maio, a missa está marcada para as 11h, também com transmissão ao vivo. Após a celebração, a imagem do patrono dos trabalhadores percorrerá algumas ruas próximas à Igreja Matriz e, depois, ficará exposta no pátio para veneração. Na ocasião, também serão distribuídas medalhas bentas.

A Igreja São José fica na Avenida Sete de Setembro, 288 – Costa Carvalho. As transmissões podem ser acompanhadas pelo Facebook, Instagram e Youtube de Padre Pierre.

Outras celebrações

As paróquias São Pio X e Nossa Senhora das Estradas, que possuem comunidades que homenageiam São José Operário, também programaram celebrações especiais para o dia 1º de maio. Ambas estão marcadas para as 19h e serão transmitidas por suas respectivas redes sociais.

