Sexta-feira, 24 de abril de 2020, atualizada às 8h40

Prefeitura promove ação de conscientização sobre uso de máscaras

Da redação



Nesta sexta-feira, 24, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) faz ação de conscientização sobre a importância do uso de máscaras na prevenção ao novo coronavírus (covid-19). Fiscais de posturas, guardas municipais e agentes de trânsito e de saúde atuarão na Avenida Barão do Rio Branco, em três áreas (em frente à Caixa Econômica Federal e nos dois pontos de ônibus entre as ruas Santa Rita e Floriano Peixoto) e no calçadão da Rua Halfeld (perto da Praça João Pessoa), distribuindo panfletos informativos e orientando sobre o uso correto da máscara, bem como seus benefícios. A ação foi definida em reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 23, entre representantes das secretarias de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur), Transportes e Trânsito (Settra), Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), Comunicação Pública (Secom) e Fazenda (SF).

Os estabelecimentos que permitirem que as pessoas entrem sem máscara ou onde os funcionários trabalhem sem o material de proteção haverá notificação, e a reincidência acarretará em multa no valor de R$ 404,14, conforme a Lei nº 11.197, de 3 de agosto de 2006, bem como o Decreto nº 9.117, de 1º de fevereiro de 2007. No caso de novo descumprimento, o estabelecimento poderá ser interditado cautelarmente, de acordo com o Art. 102, do Código de Posturas - Lei nº 11.197/2006, permanecendo assim até o fim do estado de calamidade pública, quando deverá requerer formalmente o retorno das atividades ou serviços para os quais foi licenciado.

No sábado, a ação será realizada nas feiras livres dos bairros Benfica e Santa Luzia.





