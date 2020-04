PM realiza batida policial em posto de combustível com cerca de 30 pessoas no Bom Clima

Envie a sua foto pelo link SUA NOTÍCIA, clique aqui

25/04/2020

Durante a madrugada deste sábado, 25 de abril, a Polícia Militar (PM) realizou batida policial em um posto de combustível na Rua Paracatu, no Bairro Bom Clima. Segundo o Boletim de Ocorrências, o objetivo da operação foi coibir delitos criminosos na sub área da 31ª Cia da PM. "O local já foi denunciado diversas vezes como ponto de tráfico de drogas". Na madrugada os policias abordaram cerca de 30 pessoas que estavam aglomeradas no posto, mas nada de ilícito foi encontrado com eles e nem nos oito carros que estavam estacionados. Após a ação, foram localizados três papelotes de cocaína no banheiro, mas sendo possível identificar o autor. A droga foi apreendida e encaminhada para a Delegacia.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.