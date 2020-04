Segunda-feira, 27 de abril de 2020, atualizada às 13h48

Adolescentes são assaltados dentro do campus da UFJF



Da redação



Dois adolescentes, 16 anos, foram assaltados enquanto caminhavam dentro do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no bairro São Pedro. As vítimas e uma testemunhas, 17, registraram o boletim de ocorrência no posto policial próximo à instituição.



O grupo contou que três homens se aproximaram deles e determinaram que os jovens entregassem seus pertences. A testemunha conseguiu se desvencilhar do trio e viu que um deles estava armado com uma faca. Os outros dois adolescentes entregaram seus celulares e uma mochila com documentos e objetos pessoais e R$ 6.



Durante o registro da ocorrência, um dos celulares foi rastreado e o localizador apontou que o aparelho estaria no bairro Dom Bosco. Viaturas fizeram rastreamento pelo bairro, visando localização dos suspeitos, porém sem êxito.





