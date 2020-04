PM prende três jovens e apreende drogas e dinheiro no Linhares



27/04/2020

Três jovens, de 20, 22 e 24 anos, foram presos na noite deste domingo, 26 de abril, por tráfico de drogas na Rua Engenheiro Paulo Correia Castro, no Bairro Linhares. Segundo a Polícia Militar (PM), os autores utilizam a casa para o comércio de drogas e outros moradores davam suporte ao crime informando sobre a presença da PM no local. Durante a abordagem foram apreendidos, um revólver calibre 38 com numeração raspada, duas munições calibre 38, uma munição calibre 556, além de 78 pedras de crack, 12 buchas de maconha, R$ 1.573, um celular, uma balança de precisão e vários sacolés para embalo da droga.

