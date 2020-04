Terça-feira, 28 de abril de 2020, atualizada às 16h32

Governo de Minas divulga protocolos sanitários para retomada de atividades econômicas

Agência Minas



O Governo de Minas começou a divulgar nesta terça-feira, 28 de abril, os protocolos sanitários criados para retomada das atividades econômicas nos municípios. A iniciativa faz parte do plano “Minas Consciente – Retomando a economia do jeito certo”, desenvolvido pelas secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) e de Saúde (SES), que aborda a retomada gradual, progressiva e regionalizada, embasada em critérios e dados epidemiológicos, a partir de um monitoramento da situação pandêmica. Na noite da última segunda-feira, 27, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que aguardava a publicação do decreto do programa para flexibilizar a abertura do comércio na cidade, de forma gradual.



Para garantir a segurança da população, os protocolos sanitários foram divididos de acordo com as especificidades dos setores econômicos, sendo organizados em orientações básicas, comuns a todos, e orientações específicas, destinadas aos empresários e consumidores. Esses protocolos serão disponibilizados de forma progressiva, conforme indicadores de capacidade assistencial e de propagação da doença.



Segundo a SES-MG, com base nesses indicadores, o programa montou uma matriz de risco, que segmenta as atividades econômicas em quatro “ondas”, sendo: onda verde – serviços essenciais; onda branca – baixo risco; onda amarela – médio risco; onda vermelha – alto risco. "Vale salientar que, de acordo com os dados e análise do cenário epidemiológico, os segmentos podem mudar de onda. Existe, ainda, uma lista de setores econômicos que, devido a seu grande risco de propagação da doença, compõe um grupo à parte, que devem ter suas atividades retomadas somente após normalização da situação pandêmica no Brasil".



Essas ondas, com seus respectivos protocolos, serão disponibilizados, gradualmente, a começar pela onda verde (serviços essenciais), que estará disponível no www.mg.gov.br/minasconsciente e no aplicativo “MG App Empresas”. Os protocolos da onda branca (baixo risco) serão divulgados na quarta-feira, 29. Os demais, ao longo dos próximos dias.



A adoção das medidas e a retomada das atividades econômicas ficarão a critério dos gestores municipais, a partir de informações fornecidas pelo governo estadual. Também cabe aos dirigentes das cidades o acompanhamento contínuo de qualquer medida de flexibilização, para monitorar seus efeitos sobre a curva de tendência de contaminação, com possibilidade de regressão em caso de cenários adversos.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.