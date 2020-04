Terça-feira, 28 de abril de 2020, atualizada às 10h13

Mulher é encontrada morta no Bairro Jardim de Alá



Da redação



Uma mulher, de 41 anos, foi encontrada morta na noite dessa segunda-feira, 27 de abril, na Rua Elvira Bellei, no Bairro Jardim de Alá, em Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Militar, um homem, de 22 anos, disse que estava passando de bicicleta e viu a mulher caída no chão com um casal por perto. Neste momento, eles puxaram a mulher pelas pernas e efetuaram várias facadas na vítima. Ao perceber a ação, ele retornou para a Rua José Nunes Leal e, de imediato, acionou a PM.

O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) também compareceu ao local e constatou o óbito proveniente a um corte profundo no pescoço e outras perfurações pelo corpo. A mãe da mulher relatou aos policiais que por volta das 20h30 ele saiu de casa com uma pessoa conhecida. Ainda segundo a mãe, a filha retornou para cidade em agosto de 2019, após cumprir pena em Santa Catarina (RS). De acordo com ela, quando chegou na cidade, a vítima teve seu carro incendiado, além disso, ela possuía desavenças com uma moradora do Santa Luzia devido a um negócio feito com um notebook.

