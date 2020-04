Terça-feira, 28 de abril de 2020, atualizada às 16h04

Polícia Civil apura furto e recupera motocicleta em Juiz de Fora

Da redação



A Polícia Civil apurou o furto de uma motocicleta, ocorrido na segunda-feira, 27 de abril, no bairro Manoel Honório, na garagem de um prédio. Após investigações, o suspeito de ter praticado o crime foi identificado e a motocicleta também foi recuperada, nesta terça-feira, 28.

O homem, de 29 anos, foi ouvido na 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora e confessou ter praticado o delito. Ele já se encontrava na unidade policial, em virtude de uma prisão em flagrante por envolvimento em outro furto.



As investigações realizadas pelas equipes da 7ª Delegacia e da Inspetoria do Núcleo de Acervo Cartorário da 1ª DRPC resultaram na localização do veículo, encontrado abandonado no bairro Centenário.



Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito também estaria envolvido em outros furtos ocorridos na área central e na Zona Sul e Leste da cidade. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça.

