Quinta-feira, 30 de abril de 2020, atualizada às 17h26

Caixa Econômica abre agências no sábado para saque sem cartão do auxílio emergencial



Da redação



A Caixa Econômica abrirá 800 agências neste sábado, 2 de maio, de 8h às 12h, para atendimento exclusivo de informações e saque sem cartão do auxílio emergencial. Em Juiz de Fora, vão funcionar as agências da Avenida Getúlio Vargas, Centro, e a agência da Zona Norte, na Rua Marília, 297, Benfica. Outras cidades da região que terão agências funcionando será em Cataguases e Muriaé.



Outra novidade é a antecipação do saque sem cartão para os nascidos em setembro e outubro que já poderão efetuar a transação a partir desse sábado. Já os nascidos em novembro e dezembro poderão realizar o saque a partir do dia 5 de maio.



Os beneficiários que receberam o crédito do Auxílio Emergencial na Poupança Social Digital já podem efetuar o saque do benefício em espécie. O saque é realizado nos caixas eletrônicos da CAIXA, nas unidades lotéricas e nos correspondentes CAIXA Aqui, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento.





