Quinta-feira, 30 de abril de 2020, atualizada às 10h

Paróquia Bom Pastor festeja padroeiro com programação on-line

Da redação



A Igreja Católica celebra, no Quarto Domingo da Páscoa, o Dia do Bom Pastor. Lembrada este ano no domingo, 3 de maio, a data será festejada na paróquia que tem como seu titular Jesus, o “Bom Pastor”, localizada no bairro homônimo, em Juiz de Fora.

A programação festiva, que será on-line devido à pandemia da Covid-19, teve início na sexta-feira, 24, às 19h, com o primeiro dia da novena. A oração se repete até o dia 2 de maio, sendo sempre seguida de bênção do Santíssimo Sacramento. A exceção será este domingo, 26 de março, quando haverá também a Santa Missa. No dia 3 de maio, a Celebração Eucarística em honra ao Bom Pastor será às 9h, também transmitida pelo Instagram e Facebook da paróquia, além do Youtube. Em seguida, a paróquia promove carreata pelas ruas da cidade.

Outra novidade é a criação, por iniciativa do Administrador Paroquial, Padre Rafael Neves de Oliveira, de um grupo no WhatsApp no qual será informada a programação da festa e postadas orações e reflexões para cada dia. Os integrantes também terão acesso mais rápido aos links das transmissões ao vivo. Clique aqui e entre no grupo.

Vale lembrar que 2020 é um ano jubilar para a Paróquia Bom Pastor. No dia 15 de setembro, ela comemora seus 60 anos de criação.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.