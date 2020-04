Quinta-feira, 30 de abril de 2020, atualizada às 15h54

PJF divulga datas do pagamento dos servidores de abril

Da redação



A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou nesta quinta-feira, 30 de abril, que os servidores receberão o pagamento referente ao mês de abril na próxima semana, entre os dias 4 e 8 de maio. Com o objetivo de evitar aglomerações e circulação dos servidores nas casas lotéricas e instituições bancárias, a Administração adotará uma escala diferenciada para a quitação dos salários, mantendo o pagamento integral dos salários. A escala observará o valor líquido à receber, ou seja, o valor que é depositado de fato para o servidor. O contracheque estará disponível para visualização a partir desta quinta-feira, 30. Veja como ficou a escala:



- Até R$ 1.380,00 – dia 04/05

- De R$ 1.380,01 até R$ 1.950,00 – dia 05/05

- De R$ 1.950,01 até R$ 2.900,00 – dia 06/05

- De R$ 2.900,01 até R$ 4.550,00 – dia 07/05

- Acima de R$ 4.550,00 – dia 08/05



A medida inclui servidores municipais da Administração Direta, Fundação Museu Mariano Procópio (Mapro), Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) e Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).



Os servidores que tiverem dúvidas poderão entrar em contato com os setores de recursos humanos de suas secretarias ou diretamente com a SARH, por e-mail (ativos no requerimentosdrpp@pjf.mg.gov.br e aposentados e pensionistas no requerimentosdprev@pjf.mg.gov.br) ou pelos telefones 2104-7210 (ativos) e 2104-7134 (aposentados e pensionistas), das 12h às 17h.





