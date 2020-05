Terça-feira, 5 de maio de 2020, atualizada às 11h30

Dois adolescentes são presos por tentativa de roubo em Juiz de Fora



Da redação



Dois adolescentes foram apreendidos na noite dessa segunda-feira, 4 de maio, na Avenida Barão do Rio Branco, na altura do Bairro Ladeira, em Juiz de Fora. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os suspeitos, de 16 anos, tentaram roubar uma mulher na Avenida Rio Branco e fugiram. Na sequência eles tentaram roubar um jovem, de 21 anos, na Avenida dos Andradas, usando um simulacro de arma de fogo. A PM foi acionada e durante as buscas, uma testemunha, de 50 anos, reconheceu os suspeitos que foram apreendidos em flagrante por roubo. As representantes legais dos indivíduos, de 37 e 41 anos, foram acionadas e compareceram à Delegacia.

